Каспарайтис — о Ларионове: как можно увольнять тренера после первого такого турнира?

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис оценил выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. В матче за третье место подопечные Игоря Ларионова проиграли команде Финляндии со счётом 1:4.

«Насчёт лучшего игрока турнира в составе сборной России — я только знаю, что в Америке много говорят о вратаре, Аскарове, что он подаёт большие надежды, но турнир он не очень хорошо провёл. Так говорят журналисты в Америке.



Убирать ли Ларионова? Я не думаю. Игорь работает главным тренером только первый год. Как можно увольнять тренера после первого такого турнира? Думаю, что нужно дать время. Помню, когда играл в молодёжке, мы и без тренера всех обыгрывали. Если так подумать, это ведь команда играет. Помню, кто у меня был тренером, но не помню, чтобы я делал то, что мне говорит тренер. Я выходил, играл за команду и бился до смерти.



Сейчас просто такие времена, ты можешь поставить тренером кого хочешь. Не думаю, что будет какая-то разница. Нужно просто менять отношение молодёжи к хоккею, к стране. Все думают про НХЛ и большие контракты. А мы раньше думали о том, чтобы купить мороженое», — приводит слова Каспарайтиса Sport24.

Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).