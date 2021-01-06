Пономарёв: не считаю, что эмоции Подколзина переходили границы

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв поделился мнением о выступлении капитана национальной команды Василия Подколзина на МЧМ-2021.



«Сейчас в России все работают по системе «Красная машина», которая разослана во все регионы нашей страны. На выходе нам нужен результат. Считаю, что как команда мы хорошо сыграли. Всё было единым, мы друг друга поддерживали. У нас горели глаза. Мы знали, что играем не только за себя, а за наших болельщиков, мы представляли страну.



Подколзин и его эмоции? Я не считаю, что это переходило границы. Я не считаю, что это неправильно. Он собирал нас, объяснял, чуть больше мотивировал. Для меня это не удивительно. Игорь Николаевич (Ларионов. – Прим. «Чемпионата») нас тоже сильно мотивировал, много общался с каждым лично. Ты понимаешь, что тренер в тебя верит. Повторюсь, Василий Подколзин всё делал правильно», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Подколзин — об удалении: непозволительно для капитана. Это моя большая ошибка