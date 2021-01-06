Единственное поражение сборной США на МЧМ-2021 нанесла Россия

Сборная США стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, обыграв в финальном матче Канаду со счётом 2:0. На этом турнире американцы потерпели лишь одно поражение — в матче стартового тура группового этапа они уступили сборной России со счётом 3:5.

Затем сборная США разгромила Австрию (11:0), Чехию (7:0) и Швецию (4:0) и заняла первое место в группе B. В четвертьфинале команда США победила Словакию (5:2), а в полуфинале — Финляндию (4:3).

Сборная России на молодёжном чемпионате мира осталась без медалей. В полуфинале подопечные Игоря Ларионова проиграли Канаде (0:5), а в матче за третье место — Финляндии (1:4). Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).