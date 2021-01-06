«Хоккей США – это сделай или умри». Американцы ярко отпраздновали победу на МЧМ-2021

Сборная США обыграла команду Канады и стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Нейта Лимана. Американцы ярко отпраздновали победу на МЧМ-2021, исполнив триумфальную кричалку.

«Мама, не плачь. Хоккей США – это сделай или умри. Берём клюшки в руки, мы едем на чужую землю. Тренер сказал, я буду звездой. Хоккей США зайдёт очень далеко», — скандировали американцы.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея США.

Заброшенные шайбы в финальном матче записали на свой счёт нападающие сборной США Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс. Американец Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021. Проспект «Анахайм Дакс» выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.