Зеграс — о пути сборной США к золоту МЧМ-2021: матч за матчем, бочка за бочкой

Нападающий молодёжной сборной США Тревор Зеграс прокомментировал фотографию, сделанную после финального матча МЧМ-2021 с командой Канады (2:0). На фото американцы сфотографировались с бочкой с логотипом Канады, которую многие поначалу приняли за мусорный бак. Впоследствии выяснилось, что бочка была наполнена водой.

«У нас была бочка для каждого соперника. Сегодня была последняя бочка, мы вынесли её на лёд и сделали фото. Почему? Чтобы не заглядывать далеко, идти матч за матчем, бочка за бочкой», — сказал Зеграс.

Американец Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021. Проспект «Анахайм Дакс» выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.