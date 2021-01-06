Лиман: после матча с Россией мы поняли, что при плохой обороне у нас не будет шансов

Главный тренер сборной США Нейт Лиман рассказал, как поражение от сборной России на старте МЧМ-2021 помогло его команде прогрессировать и завоевать золотые медали



«У нас было чуть больше времени на подготовку, потому что Канада играла позже, это был выбор, связанный с телевидением. Возможно, это немного нам помогло. Что касается подготовки, то мы смотрели многие матчи канадцев, наши скауты подробно их разобрали. Мои помощники сделали отличную работу по разработке схем игры в большинстве и меньшинстве. Мы были готовы к тому, что будем много играть в своей зоне — спасибо Финляндии, которая тоже давила и подготовила нас к этому.



Я горд своей командой. Горжусь, как мы прибавили по ходу турнира, особенно это было заметно по игре в своей зоне. Но и в результативности мы стали лучше, в реализации. Я сделал один вывод из этого турнира: если плохо играешь в обороне, в своей зоне и у своих ворот, то у тебя нет шансов. Особенно против европейских сборных, мы ощутили это, когда столкнулись с нападением сборной России. Парни выросли, становились лучше от матча к матчу, к полуфиналу у нас уже была совсем другая команда, если сравнивать с началом турнира. Как я уже говорил, мы шли от бочки к бочке, по одной бочке за раз», — передаёт слова Лимана корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Голкипер сборной США Найт: мы неудачно начали МЧМ, проиграв России, но смогли взять золото