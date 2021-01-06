Лиман: после матча с Россией мы поняли, что при плохой обороне у нас не будет шансов

Главный тренер сборной США Нейт Лиман рассказал, как поражение от сборной России на старте МЧМ-2021 помогло его команде прогрессировать и завоевать золотые медали
«У нас было чуть больше времени на подготовку, потому что Канада играла позже, это был выбор, связанный с телевидением. Возможно, это немного нам помогло. Что касается подготовки, то мы смотрели многие матчи канадцев, наши скауты подробно их разобрали. Мои помощники сделали отличную работу по разработке схем игры в большинстве и меньшинстве. Мы были готовы к тому, что будем много играть в своей зоне — спасибо Финляндии, которая тоже давила и подготовила нас к этому.
Я горд своей командой. Горжусь, как мы прибавили по ходу турнира, особенно это было заметно по игре в своей зоне. Но и в результативности мы стали лучше, в реализации. Я сделал один вывод из этого турнира: если плохо играешь в обороне, в своей зоне и у своих ворот, то у тебя нет шансов. Особенно против европейских сборных, мы ощутили это, когда столкнулись с нападением сборной России. Парни выросли, становились лучше от матча к матчу, к полуфиналу у нас уже была совсем другая команда, если сравнивать с началом турнира. Как я уже говорил, мы шли от бочки к бочке, по одной бочке за раз», — передаёт слова Лимана корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 6 января 2021
-
11:00
-
10:55
-
10:33
-
10:33
-
10:15
-
10:11
-
10:05
-
10:00
-
09:41
-
09:38
-
09:25
-
09:18
-
09:18
-
09:08
-
09:05
-
09:00
-
08:56
-
08:52
-
08:46
-
08:43
-
08:39
-
08:36
-
08:36
-
08:32
-
08:26
-
08:23
-
08:15
-
08:13
-
08:08
-
08:08
-
07:54
-
07:34
-
06:38
-
06:26
-
06:00