Захар Бардаков — о провале сборной России на МЧМ: возможно, мы надоели друг другу

Нападающий молодёжной сборной России Захар Бардаков прокомментировал провальное выступление команды на чемпионате мира в Эдмонтоне. В полуфинале подопечные Игоря Ларионова проиграли Канаде (0:5), а в матче за третье место — Финляндии (1:4).



«Где-то мы были слабее, где-то не хватило эмоций. Возможно, где-то надоели друг другу. Всякое бывает, это спорт. Жизнь не останавливается, надо жить дальше», — приводит слова Бардакова сайт «Матч ТВ».

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Победителем молодёжного чемпионата мира 2021 года стала сборная США.