Захар Бардаков — о провале сборной России на МЧМ: возможно, мы надоели друг другу
Нападающий молодёжной сборной России Захар Бардаков прокомментировал провальное выступление команды на чемпионате мира в Эдмонтоне. В полуфинале подопечные Игоря Ларионова проиграли Канаде (0:5), а в матче за третье место — Финляндии (1:4).
«Где-то мы были слабее, где-то не хватило эмоций. Возможно, где-то надоели друг другу. Всякое бывает, это спорт. Жизнь не останавливается, надо жить дальше», — приводит слова Бардакова сайт «Матч ТВ».
Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Победителем молодёжного чемпионата мира 2021 года стала сборная США.
«Не надо сейчас унижать команду». Итоговое выступление Ларионова после провала на МЧМ
Рулевой российской молодёжки ответил на заявление Василия Подколзина о том, что команда подставила своего тренера.
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