«Амур» взял уверенный реванш у «Барыса» за поражение в предыдущем матче

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» переиграл «Барыс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Сергея Светлова. 4 января команды уже встречались в Хабаровске — тогда гости оказались сильнее (5:4 Б).
На сей раз хозяева открыли счёт в середине первого периода усилиями Кирилла Рассказова. Под занавес отрезка чешский нападающий Гинек Зогорна упрочил перевес «Амура», а на самом старте второго периода оформил дубль.
Следом Александр Горшков забросил четвёртую шайбу хабаровской команды, тем самым доведя счёт до крупного. В начале третьего периода защитник «Барыса» Даррен Диц пробил Марека Лангхаммера, но на большее гостей не хватило. Окончательный счёт установил Владимир Бутузов, поразивший пустые ворота. Подопечные Светлова прервали пятиматчевую серию поражений.
- 6 января 2021
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