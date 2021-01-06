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«Амур» взял уверенный реванш у «Барыса» за поражение в предыдущем матче

«Амур» взял уверенный реванш у «Барыса» за поражение в предыдущем матче
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» переиграл «Барыс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Сергея Светлова. 4 января команды уже встречались в Хабаровске — тогда гости оказались сильнее (5:4 Б).

На сей раз хозяева открыли счёт в середине первого периода усилиями Кирилла Рассказова. Под занавес отрезка чешский нападающий Гинек Зогорна упрочил перевес «Амура», а на самом старте второго периода оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2021, среда. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 1
Барыс
Нур-Султан
1:0 Рассказов (Терещенко, Зогорна) – 09:19' (5x5)   2:0 Зогорна – 17:30' (4x5)   3:0 Зогорна (Зогорна) – 21:51' (5x5)   4:0 Горшков (Голубев) – 32:20' (5x4)   4:1 Диц (Вароне, Фрэттин) – 40:32' (5x5)   5:1 Бутузов (Лугин, Пьянов) – 58:48' (en)

Следом Александр Горшков забросил четвёртую шайбу хабаровской команды, тем самым доведя счёт до крупного. В начале третьего периода защитник «Барыса» Даррен Диц пробил Марека Лангхаммера, но на большее гостей не хватило. Окончательный счёт установил Владимир Бутузов, поразивший пустые ворота. Подопечные Светлова прервали пятиматчевую серию поражений.

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