В Госдуме отреагировали на оскорбляющую надпись финна «Рюсся свергнуты» в трансляции МЧМ

Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на инцидент, произошедший во время трансляции матча за третье место чемпионата мира 2021 года между молодёжными сборными России и Финляндии (1:4). Один из финских фанатов показал в камеру плакат, на котором было написано оскорбление в адрес россиян.

«Скандал разгорелся в соцсетях? Людям скучно и нечего делать. Праздники длинные, пандемия со своими ограничениями на передвижение, поэтому люди используют любую возможность поругаться и поскандалить. Сомневаюсь, что в канадских соцсетях люди оскорбляют свои команду за проигрыш в финале сборной США. А вот когда наши проиграли в полуфинале… Каких я только эпитетов не прочитал.

Согласен, выражение финского болельщика было оскорбительно и для нашей страны, и для болельщиков, и для хоккеистов. Но разве мы никогда не допускаем оскорбительных выражений в адрес болельщиков других стран? Это обычное поведение среди болельщиков, почти все болельщики высказываются уничижительно и оскорбительно в адрес болельщиков другой страны. Здесь это просто попало в эфир. Тем более как можно было тут это остановить? Парень взял и написал это в тот момент, когда его уже вывели на экран. Ничего такого, чтобы скандалы устраивать, он не написал.

Поверьте, наши болельщики допускают более оскорбительные выражения и в адрес других стран, и в адрес других клубов. Это свойственно всем фанатам: если ты не крикнул ничего в адрес соперника на стадионе, то зря пришёл. Давайте прекратим эти вещи и не будем делать из мухи слона, уже не знают, до чего докопаться», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.