«Наши что, предали родину?!» Депутат Госдумы отреагировал на критику сборной России U20

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал поражение молодёжной сборной России в матче за третье место чемпионата мира 2021 года с командой Финляндии (1:4).

«Что касается результата, то нет никакого кризиса. Я ждал от наших СМИ заголовков, что Россия – единственная сборная, обыгравшая чемпионов чемпионата. Да, обидно было проиграть эти два матча, но ничего страшного не произошло. Но не надо создавать истерику и обливать грязью! Наши ребята что, родину предали, что их так оскорбляют!? После их победы над США ребятам золотые медали повесили, а после проигрыша Канаде – смешали с говном, извините меня за непарламентское выражение.

Ребята были раздавлены после матча с Канадой морально, я был уверен, что игра с финнами не сложится. Хотя до третьего периода игра была более-менее равной, а дальше может подсели физически, может морально. Факторов много, но какая разница? Да, четвёртое место обидно, СССР приучил, что мы как минимум играем в финале. Но вспомните, играли ли тогда сборная Германии? А сейчас они играют в финале Олимпиады, а молодёжка еле справляется в четвертьфинале. Хоккей развивается, а мы чуть-чуть не успеваем. Но ничего страшного, Профессор разберётся», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.