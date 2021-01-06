Хейнола: осталась некоторая пустота. Жаль, что Финляндии не удалось завоевать золото

Защитник молодёжной сборной Финляндии Вилле Хейнола прокомментировал победу в матче за бронзовые медали с командой России (4:1) на чемпионате мира 2021 года.

«Играл, не обращая внимания на травму. Такие вещи надо оставлять за пределами льда. Думаю, я неплохо проявил себя на молодежном уровне. В плане набора очков всё получилось не слишком классно, но уровень игры показывал хороший. Мы каждый год боремся за медали. Здорово, что мой период выступлений за молодёжку окончился бронзой. Хотя внутри осталась некоторая пустота. Жаль, что нам не удалось завоевать золотых медалей.

Насчёт «Виннипега» еще не думал. Уже начался тренировочный лагерь, так что переключу внимание на «Джетс». Теперь надо завоевать место в составе команды НХЛ, это моя цель», — цитирует Хейнолу Yle.