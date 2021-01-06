Видеообзор финала МЧМ-2021 между сборными США и Канады

Сегодня, 6 января, в Эдмонтоне завершился молодёжный чемпионат мира по хоккею. В решающем матче сборная США обыграла команду Канады. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Нейта Лимана.
Сборная Канады в финале молодёжного чемпионата мира в матче с командой США впервые пропустила первой и при игре в равных составах. До этого соперники забили ей четыре раза, когда играли в большинстве. Первую шайбу забросил нападающий Алекс Тюркотт. Вторым голом в начале второго периода отметился форвард Тревор Зеграс, сделав счёт 2:0.
Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале TSN.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря. Российская сборная под руководством Игоря Ларионова заняла четвёртое место на турнире.
- 6 января 2021
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