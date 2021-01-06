Пашков: после победы на Кубке Карьяла хоккеисты сборной России остановились в развитии

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил выступление сборной России U20 на молодёжном чемпионате мира и назвал причины, по которым команда Ларионова без шансов проиграла Канаде (0:5) в полуфинале турнира.

«Считаю, что наша команда не смогла реализовать свой потенциал и выступила на троечку. Да, год назад молодёжная сборная с Романовым, Морозовым, Марченко и Денисенко выглядела более мощно и сбалансированно, но и команду-2021 не назову слабой и даже средней. Как и год назад, могли рассчитывать на финал.

Прежде всего не получился полуфинал с Канадой. Рецепт успеха в матче с родоначальниками хоккея хорошо известен всем российским поколениям. Во-первых, нужно выиграть у канадцев в катании. Во-вторых, действовать на быстрых контратаках. В-третьих, проявлять абсолютное мужество при защите своих ворот. К сожалению, ни одному из трёх критериев наша команда в полуфинале не соответствовала. Печальный матч, который отложил отпечаток и на матч за третье место.

Есть вопросы к тренерскому штабу по игре с Канадой? Ларионова вывел бы за скобки, основные вопросы — к игрокам, к системе. Молодёжь оказалась не готова к тем скоростям, которые предложил соперник. Не увидел и мужества при защите ворот, голкипер был брошен на растерзание. Играть на равных с канадцами — это навык. Нынешнее поколение оказалось его лишено, поскольку традиционная Суперсерия по Северной Америке оказалась отменена. Надо признать, что в подготовке к чемпионату мира этот турнир крайне важен — в плане как игры, так и психологии.

Думаю, что мы немного переоценили победу сборной Ларионова на Кубке Карьяла. Она вознесла молодых хоккеистов, некоторые из них остановились в развитии. Да и в клубах КХЛ после Кубка Карьяла доверие к ним не увеличилось, многие приехали в Канаду с минимальной игровой практикой», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.