Артемий Панарин: в следующем сезоне мне уже не всегда можно будет думать об очках

Российский нападающий Артемий Панарин рассказал о настрое на предстоящий второй сезон в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Сейчас чувствую себя намного лучше. Уже нет той нервозности, которую ощущал в первый год. Лучше чувствую команду, лучше понимаю свою роль в ней. Во всех этих смыслах мне сейчас намного легче.



Порадовало, что справился с задачей ментально. За это, наверное, надо сказать спасибо удаче, богу, энергии – уж не знаю, кто мне там с этим помогал. Уже в первых матчах забил пару голов, набрал какие-то очки и в принципе смог расслабиться. Благодарен судьбе, что так случилось. А самым приятным сюрпризом, наверное, было то, что в ходе сезона не было больших спадов. Очень рад, что играю в команде, за которую хочу играть, – и радуюсь жизни.



Что должно произойти в сезоне, чтобы я остался им доволен? Наверное, это уже зависит в большей степени не от очков, которые я наберу, а от командной игры. Если мы в этом сезоне удачно сыграем командой, то личные показатели уже чуть отойдут на второй план. Сейчас мне стоит сосредоточиться на лидерских позициях в команде. Нужно делать много вещей вокруг хоккея, помогать молодым, что-то показывать на личном примере. Уже не всегда можно будет думать об очках. Это, наверное, такая игра с самим собой: как и прежде, будет хотеться побеждать в каждом матче, набирать какие-то очки, просто сейчас я не ставлю перед собой конкретных планов.



Сезон может получиться любой, у всех бывают спады и подъёмы. Но если что-то пойдёт не так, хочется как можно быстрее сломать эту палку неудачи и наладить свою игру снова», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.