Эмоции тренера сборной Финляндии при счёте 0:1 и 0-6 по броскам в матче с Россией на МЧМ

Сегодня, 6 января, сборная России потерпела поражение в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (1:4).

В ходе первого периода российская команда вела в счёте 1:0 и превосходила соперника по броскам в створ — 6-0. В этот момент главный тренер финской молодёжки Антти Пеннанен крайне эмоционально вёл себя на скамейке. Специалист достучался до своей команды, и сборная Финляндии смогла переломить ход матча.

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Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.