Губерниев: с учётом победы над США, депутаты могут сказать, что мы истинные чемпионы мира

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о неудачном выступлении молодёжной сборной России на МЧМ-2021.



«10 лет не можем выиграть. Заняли четвёртое место, это удручающий результат. Мне сейчас задают вопросы про якобы финского болельщика-мудака, но нам нужно думать о себе, а не обращать внимание на козни врагов. Нужно задуматься, что-то изобретать, делать программу, обращаться к себе. Команда оказалась абсолютно неподготовленной к турниру. Я с большим уважением отношусь к Игорю Ларионову, но как тренер он провалился на этом турнире. Надо выслушать, понять, что пошло не так. Хватит жить прошлым, мы провалили отдельно взятый турнир, надо понять почему, чтобы в следующем году было лучше. За три матча в плей-офф забили две шайбы. У нас сейчас дети перестали играть в хоккей во дворе. Я хожу по дворам и вижу, что на катках нет хоккейных ворот. Их убрали, потому что опасно. На меня в детстве падали — и ничего. Верните ворота на хоккейные коробки! Но с учётом того, что мы обыграли США, депутаты могут сказать, что мы истинные чемпионы мира», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021