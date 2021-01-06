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Губерниев: с учётом победы над США, депутаты могут сказать, что мы истинные чемпионы мира

Губерниев: с учётом победы над США, депутаты могут сказать, что мы истинные чемпионы мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о неудачном выступлении молодёжной сборной России на МЧМ-2021.

«10 лет не можем выиграть. Заняли четвёртое место, это удручающий результат. Мне сейчас задают вопросы про якобы финского болельщика-мудака, но нам нужно думать о себе, а не обращать внимание на козни врагов. Нужно задуматься, что-то изобретать, делать программу, обращаться к себе. Команда оказалась абсолютно неподготовленной к турниру. Я с большим уважением отношусь к Игорю Ларионову, но как тренер он провалился на этом турнире. Надо выслушать, понять, что пошло не так. Хватит жить прошлым, мы провалили отдельно взятый турнир, надо понять почему, чтобы в следующем году было лучше. За три матча в плей-офф забили две шайбы. У нас сейчас дети перестали играть в хоккей во дворе. Я хожу по дворам и вижу, что на катках нет хоккейных ворот. Их убрали, потому что опасно. На меня в детстве падали — и ничего. Верните ворота на хоккейные коробки! Но с учётом того, что мы обыграли США, депутаты могут сказать, что мы истинные чемпионы мира», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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