Канадский эксперт: Гашек терял клюшку трижды за матч. Как он стал величайшим вратарём НХЛ?

Обозреватель Sportings News Стив Курнианос прокомментировал игру голкипера сборной России Ярослава Аскарова на МЧМ-2021, вспомнив Доминика Гашека. Вратарю вменяли в вину, что он слишком часто терял клюшку в ходе матчей МЧМ.
«Доминик Гашек всегда терял свою клюшку по 2-3 раза за матч, если не больше. Он терял свою клюшку постоянно в течение сезонов, когда выигрывал «Харт» ("Харт Трофи" вручается игроку НХЛ, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. — Прим. «Чемпионата») и «Везину» ("Везина Трофи" вручается лучшему вратарю сезона в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»).
А теперь почему бы не спросить себя, как Гашек стал величайшим голкипером в истории НХЛ, несмотря на такую очевидную проблему?» — написал Курнианос на своей странице в «Твиттере».
Напомним, что Аскаров 15 раз терял клюшку в матчах молодёжного чемпионата мира — 2021. В пяти случаях это приводило к голу в ворота российской команды. Матч с Финляндией стал первым, когда Аскаров ни разу не потерял клюшку в ходе встречи.
- 6 января 2021
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