Гарипов, пропустивший три шайбы после 14 бросков в Риге, не заявлен на матч с «Ак Барсом»

Московское «Динамо» опубликовало состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» на официальной странице команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 января, в столице Татарстана. Начало — в 17:30 мск.
В воротах москвичей матч начнёт Александр Ерёменко. Его сменщиком станет Иван Бочаров. Эмиль Гарипов, пропустивший в предыдущей встрече с рижскими одноклубниками три шайбы и заменённый после второго периода, на матч не заявлен.
Стартовые пятёрки:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Аланов, Тарасов — Шипов — Игумнов;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;
Панкратов — О. Зайцев, Брызгалов — Волков — Прибыльский.
Напомним, что рижское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Петериса Скудры.
- 6 января 2021
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