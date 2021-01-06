Гарипов, пропустивший три шайбы после 14 бросков в Риге, не заявлен на матч с «Ак Барсом»

Московское «Динамо» опубликовало состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» на официальной странице команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 января, в столице Татарстана. Начало — в 17:30 мск.



В воротах москвичей матч начнёт Александр Ерёменко. Его сменщиком станет Иван Бочаров. Эмиль Гарипов, пропустивший в предыдущей встрече с рижскими одноклубниками три шайбы и заменённый после второго периода, на матч не заявлен.



Стартовые пятёрки:



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Аланов, Тарасов — Шипов — Игумнов;

Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;

Панкратов — О. Зайцев, Брызгалов — Волков — Прибыльский.



Напомним, что рижское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Московское «Динамо» в гостях проиграло рижским одноклубникам