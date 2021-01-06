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«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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Гарипов, пропустивший три шайбы после 14 бросков в Риге, не заявлен на матч с «Ак Барсом»

Гарипов, пропустивший три шайбы после 14 бросков в Риге, не заявлен на матч с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0
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Московское «Динамо» опубликовало состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» на официальной странице команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 января, в столице Татарстана. Начало — в 17:30 мск.

В воротах москвичей матч начнёт Александр Ерёменко. Его сменщиком станет Иван Бочаров. Эмиль Гарипов, пропустивший в предыдущей встрече с рижскими одноклубниками три шайбы и заменённый после второго периода, на матч не заявлен.

Стартовые пятёрки:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Аланов, Тарасов — Шипов — Игумнов;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;
Панкратов — О. Зайцев, Брызгалов — Волков — Прибыльский.

Напомним, что рижское «Динамо» обыграло московских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Московское «Динамо» в гостях проиграло рижским одноклубникам
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