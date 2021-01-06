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«Спартак» прервал трёхматчевую серию поражений, забросив шесть шайб «Трактору»

«Спартак» прервал трёхматчевую серию поражений, забросив шесть шайб «Трактору»
Хоккей / КХЛ 0
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Московский «Спартак» крупно обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:2 (1:0, 4:1, 1:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

На 18-й минуте Артём Фёдоров вывел москвичей вперёд. На 22-й минуте Лукаш Седлак сравнял счёт, однако спустя всего 10 секунд Мартин Бакош вновь вывел гостей вперёд. На 23-й Эмиль Юсе укрепил преимущество бело-голубых. До конца второго периода гости отличились ещё дважды. Шайбы забросили Робин Ганзл и Сергей Широков. В третьем периоде Седлак оформил дубль. Ещё один раз забил Илья Зубов.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2021, среда. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 6
Спартак
Москва
0:1 Фёдоров (Рылов, Зубов) – 17:08' (5x4)   1:1 Седлак (Пилут, Гика) – 21:00' (5x5)   1:2 Бакош (Торченюк, Талалуев) – 21:10' (5x5)   1:3 Юсе (Соколов, Цыплаков) – 22:17' (5x5)   1:4 Ганзл – 35:09' (бул)   1:5 Широков (Юсе) – 39:51' (5x4)   2:5 Седлак (Бэйлен) – 51:54' (5x5)   2:6 Зубов (Никонцев, Фёдоров) – 59:24' (5x5)

Напомним, следующую встречу «Спартак» проведёт в Хельсинки с местным «Йокеритом». «Трактор» сыграет в Казани с «Ак Барсом». Оба матча пройдут 8 января.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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