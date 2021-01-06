«Спартак» прервал трёхматчевую серию поражений, забросив шесть шайб «Трактору»

Московский «Спартак» крупно обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:2 (1:0, 4:1, 1:1) в пользу подопечных Олега Знарка.
На 18-й минуте Артём Фёдоров вывел москвичей вперёд. На 22-й минуте Лукаш Седлак сравнял счёт, однако спустя всего 10 секунд Мартин Бакош вновь вывел гостей вперёд. На 23-й Эмиль Юсе укрепил преимущество бело-голубых. До конца второго периода гости отличились ещё дважды. Шайбы забросили Робин Ганзл и Сергей Широков. В третьем периоде Седлак оформил дубль. Ещё один раз забил Илья Зубов.
Напомним, следующую встречу «Спартак» проведёт в Хельсинки с местным «Йокеритом». «Трактор» сыграет в Казани с «Ак Барсом». Оба матча пройдут 8 января.
- 6 января 2021
-
17:48
-
17:35
-
17:21
-
17:05
-
16:56
-
16:38
-
16:13
-
15:55
-
15:24
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:33
-
10:33
-
10:15
-
10:11
-
10:05
-
10:00