Мостовой — о выступлении сборной России на МЧМ: если наши позор, то канадцы — позорище?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступление сборной России на МЧМ-2021.
«Изначально знали, что будет не совсем так, как должно было быть. Смотрю на наш состав, по фамилиям знаю только двух человек: Подколзина и Аскарова. Хотя так же могу сказать и про другие сборные. Наверное, сейчас у нашей сборной не такое сильное поколение, как было раньше. С другой стороны, у нас ведь было и ярче поколение, но золотые медали мы не можем завоевать уже 10 лет. Не забывайте, МЧМ проходит каждый год.
Мы верили и надеялись, что у наших получится, но, к сожалению, не смогли занять даже третье место. Это молодёжный хоккей. Такое бывает.
Рад, что у руля сборной стоит Игорь Ларионов. Человек заслуживает всякого уважения в хоккее. Но первый блин, к сожалению, комом. Такое бывает.
Почему многие называют выступление нашей сборной позором? Какой же тут позор? Шведы тогда тоже позор? А канадцы — позорище? Раз не смогли США обыграть в финале. Критиковать наших не стоит. Так уж сложилось в этот раз», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 6 января 2021
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