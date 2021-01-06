Андерсон и Хара поучаствовали в тренировке «Кэпиталз». Овечкин и Кузнецов — в первом звене

«Вашингтон Кэпиталз» провёл очередную тренировку под руководством Питера Лавиолетта, сообщает журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере». Команда занималась в следующих сочетаниях:



Самсонов (Андерсон);

Орлов — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;

Диллон — Шульц, Врана — Бекстрём — Оши;

Хара — Дженсен, Шири — Эллер — Паник;

Зигенталер — ван Римсдайк, Хагелин — Дауд — Хэтэуэй.



На этот раз в тренировке принял участие новичок команды, защитник Здено Хара. Кроме того, на тренировке был и вратарь Крэйг Андерсон.



Соглашение Лавиолетта с «Кэпиталз» рассчитано на три сезона, за которые американский наставник заработает около $ 15 млн.



56-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс», а с «Каролиной Харрикейнз» выиграл Кубок Стэнли (2006). С «Филадельфией Флайерз» дошёл до финала Кубка Стэнли (2010). 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «Нэшвилл Предаторз». 7 января 2020 года он был уволен с поста главного тренера «хищников».

Здено Хара провёл первую тренировку в «Вашингтоне»