«Коламбус» подписал пятилетний контракт с Оливером Бьёркстрандом на $ 27 млн

«Коламбус Блю Джекетс» подписал новый контракт с нападающим Оливером Бьёркстрандом, сообщает обозреватель официального сайта Национальной хоккейной лиги Дэн Розен на своей официальной странице в «Твиттере».



Отмечается, что соглашение с 25-летним форвардом заключено на пять лет. Общая сумма сделка составит $ 27 млн.



В прошлом сезоне Бьёркстранд забросил 21 шайбу и отдал 15 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при показателе полезности «+8».



Датский нападающий был задрафтован «Коламбусом» в 2013 году в третьем раунде под общим 89-м номером. Бьёркстранд выступает за «Блю Джекетс» с сезона-2015/2016. За это время он принял участие в 246 встречах НХЛ, забросив 65 шайб и отдав 68 результативных передач.

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