Кутюр — о перспективах «Сан-Хосе»: нельзя попасть в плей-офф, если себя там не видишь

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр высказал мнение о перспективах своей команды в будущем сезоне.



«Думаю, что наша команда будет в плей-офф. Все игроки и все сотрудники клуба верят, что мы пробьёмся туда, если сыграем в полную силу.



Проблем не избежать, если не веришь в себя. Нельзя попасть в плей-офф, если себя там не видишь», — приводит слова Логана Кутюра пресс-служба Национальной хоккейной лиги.



Напомним, «Сан-Хосе» не попал в план возобновления сезона-2019/2020, завершив регулярный чемпионат на последнем месте в Западной конференции. Команда набрала 45% возможных очков. Кроме того «Сан-Хосе» не попал в плей-офф впервые с 2015 года и в третий раз с сезона-1997/1998.



Первый матч «Шаркс» в новом сезоне запланирован на 15 января.

«Сан-Хосе Шаркс» может начать новый регулярный чемпионат НХЛ в Аризоне