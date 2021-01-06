Кутюр — о перспективах «Сан-Хосе»: нельзя попасть в плей-офф, если себя там не видишь
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр высказал мнение о перспективах своей команды в будущем сезоне.
«Думаю, что наша команда будет в плей-офф. Все игроки и все сотрудники клуба верят, что мы пробьёмся туда, если сыграем в полную силу.
Проблем не избежать, если не веришь в себя. Нельзя попасть в плей-офф, если себя там не видишь», — приводит слова Логана Кутюра пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Напомним, «Сан-Хосе» не попал в план возобновления сезона-2019/2020, завершив регулярный чемпионат на последнем месте в Западной конференции. Команда набрала 45% возможных очков. Кроме того «Сан-Хосе» не попал в плей-офф впервые с 2015 года и в третий раз с сезона-1997/1998.
Первый матч «Шаркс» в новом сезоне запланирован на 15 января.
«Сан-Хосе Шаркс» может начать новый регулярный чемпионат НХЛ в Аризоне
Рекомендуем вам
- 6 января 2021
-
19:15
-
18:35
-
18:29
-
18:00
-
17:48
-
17:35
-
17:21
-
17:05
-
16:56
-
16:38
-
16:13
-
15:55
-
15:24
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:33
-
10:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам