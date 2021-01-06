Форвард «Баффало» Гиргенсонс выбыл на полгода после операции
Нападающий «Баффало Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс выбыл на полгода, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Отмечается, что Гиргенсонс перенёс успешную операцию по восстановлению после травмы подколенного сухожилия, полученной 4 января. Полное восстановление займёт около шести месяцев.
В прошедшем регулярном сезоне Гиргенсонс провёл за «Сэйбрз» 69 встреч, в которых набрал 19 (12+7) очков при коэффициенте полезности «-1».
Уроженец Риги (Латвия) был задрафтован «Баффало» в 2012 году в первом раунде под 14-м номером. Уже в сезоне-2013/2014 он дебютировал в НХЛ в составе «Сэйбрз», за который и выступает по настоящее время. Всего в НХЛ он отыграл 489 матчей, набрав 138 (61+77) очков при коэффициенте полезности «-63».
Земгус Гиргенсонс продлил контракт с «Баффало» на 3 года
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