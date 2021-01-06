Артемий Панарин пропустил тренировку «Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин пропустил тренировку «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» известный североамериканский журналист Ларри Брукс, специализирующийся на освещении матчей «Рейнджерс».
К этому моменту информации, почему Панарин отсутствовал, нет.
Кроме того, шведский форвард Мика Зибанеджад так же пропустил тренировку «Нью-Йорка».
Напомним, Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В то межсезонье российский нападающий заключил контракт с «Нью-Йорком» на семь лет и общую сумму $ 81,5 млн. В среднем за год Панарин получает $ 11,64 млн.
В минувшем сезоне Артемий принял участие в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 32 шайбы и отдав 63 результативные передачи при показателе полезности «+36» и 20 минутах штрафного времени.
- 6 января 2021
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