Хара: нравится, когда молодые игроки спрашивают, каково было играть в НХЛ много лет назад

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара поделился впечатлениями от первых дней в новой команде.
«Надеть майку «Вашингтон Кэпиталз» — воодушевляющее событие.
Мне нравится разговаривать с молодыми игроками, когда у них есть вопросы, или когда они просят меня рассказать истории, или когда спрашивают, каково это было — много лет назад играть в НХЛ. Приятно общаться и заводить новых друзей», — приводит слова Хары журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Ранее 43-летний словацкий хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента. Он подписал с «Кэпиталз» однолетнее соглашение на $ 795 тыс.
Последние 14 сезонов Хара провёл в «Бостон Брюинз» и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.
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