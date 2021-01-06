Хара: нравится, когда молодые игроки спрашивают, каково было играть в НХЛ много лет назад

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара поделился впечатлениями от первых дней в новой команде.



«Надеть майку «Вашингтон Кэпиталз» — воодушевляющее событие.



Мне нравится разговаривать с молодыми игроками, когда у них есть вопросы, или когда они просят меня рассказать истории, или когда спрашивают, каково это было — много лет назад играть в НХЛ. Приятно общаться и заводить новых друзей», — приводит слова Хары журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».



Ранее 43-летний словацкий хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента. Он подписал с «Кэпиталз» однолетнее соглашение на $ 795 тыс.



Последние 14 сезонов Хара провёл в «Бостон Брюинз» и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.

Здено Хара провёл первую тренировку в «Вашингтоне»