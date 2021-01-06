«Нэшвилл» подписал двухлетнее соглашение с Канином на $ 4,6 млн

Нападающий Люк Канин подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз», сообщает известный хоккейный инсайдер и журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что 23-летний форвард согласовал контракт на два года. В среднем за сезон американец будет получать $ 2,3 млн. Общая сумма сделки составила $ 4,6 млн.



Прошлый сезон Канин начинал в «Миннесоте Уайлд». В октябре 2020 года нападающий был обменян в «Нэшвилл» на форварда Ника Бонино, а также два драфт-пика — 37-й и 70-й номера.



В минувшем сезоне НХЛ Канин принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 15 шайб и отдав 16 результативных передач. В четырёх встречах плей-офф набрал 2 (2+0) очка.

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