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Квартальнов — о рекорде по длительности победной серии: никогда не смотрим на это

Квартальнов — о рекорде по длительности победной серии: никогда не смотрим на это
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (2:1).

«Всех с Новым годом и Рождеством. Тяжёлый матч для нас, был большой перерыв. «Динамо» до этого уже успело сыграть, почувствовать хоккей. В целом мы справились, Рейдеборн помог в каких-то моментах, меньшинство сработало, в большинстве забили. Мы довольны этой победой.

Клубный рекорд «Ак Барса» по длительности победной серии? Никогда не смотрим на это. Конечно, ребята — молодцы, стараются. Но рекорды должны считать не мы, идёт тяжёлый чемпионат», — приводит слова главного тренера «Ак Барса» пресс-служба КХЛ.

Напомним, казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Этот успех стал девятым для казанцев подряд, что стало рекордом для команды.

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, дома обыграв московское «Динамо»
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