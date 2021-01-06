Задоров отсутствовал на тренировке «Чикаго»

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» начал подготовку к новому сезону. На очередной тренировке отсутствовал российский защитник Никита Задоров, сообщает официальный «твиттер» команды.



Отмечается, что отсутствие обусловлено медицинскими причинами.



С 2015 года Задоров выступал за «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2019/2020 игрок провёл за «Колорадо» 64 матча и набрал в них 13 (4+9) очков при показателе полезности «+6». Всего за время заокеанской карьеры Задоров отыграл 356 матчей и набрал в них 75 (22+53) очков при показателе полезности «–10».



Задоров перешёл в «Чикаго» вместе со шведом Антоном Линдхольмом. В обратном направлении проследовали нападающий Брэндон Саад и Дэннис Гилберт. Кроме того, «Чикаго Блэкхоукс» заплатит за Саада компенсацию в размере $ 1 млн.

Задоров сыграл против Кейна в тренировочном лагере «Чикаго»