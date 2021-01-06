Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Галиев: игроки «Ак Барса» не думают о серии побед. Надо набирать очки с любыми командами

Галиев: игроки «Ак Барса» не думают о серии побед. Надо набирать очки с любыми командами
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:1).

«Мы давно не играли, где-то выбились из игрового ритма, на старте был небольшой сумбур.

Мы не думаем о девяти победах подряд. Лично я никогда их не считаю. Стараемся просто доводить игру до идеала перед плей-офф, Кубок Гагарина начнётся уже скоро. В турнирную таблицу тоже особо не заглядываем, главное — наша игра, выполнение установок тренера. Надо набирать очки с любыми командами», — приводит слова Галиева пресс-служба КХЛ.

Напомним, казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Этот успех стал девятым для казанцев подряд, что стало рекордом для команды.

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, дома обыграв московское «Динамо»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021