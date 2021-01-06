Галиев: игроки «Ак Барса» не думают о серии побед. Надо набирать очки с любыми командами

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:1).



«Мы давно не играли, где-то выбились из игрового ритма, на старте был небольшой сумбур.



Мы не думаем о девяти победах подряд. Лично я никогда их не считаю. Стараемся просто доводить игру до идеала перед плей-офф, Кубок Гагарина начнётся уже скоро. В турнирную таблицу тоже особо не заглядываем, главное — наша игра, выполнение установок тренера. Надо набирать очки с любыми командами», — приводит слова Галиева пресс-служба КХЛ.



Напомним, казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Этот успех стал девятым для казанцев подряд, что стало рекордом для команды.

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, дома обыграв московское «Динамо»