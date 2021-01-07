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«Ови показывает фокусы». Овечкин эффектно забил клюшкой между коньков на тренировке

«Ови показывает фокусы». Овечкин эффектно забил клюшкой между коньков на тренировке
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил эффектную шайбу на тренировке команды.

Получив шайбу на пятачке, нападающий обработал её несколькими касаниями и нанёс бросок клюшкой между коньков. Вратарь не смог отразить шайбу.

«Ови показывает фокусы», — говорится в сообщении с видео заброшенной шайбы в официальном «твиттере» столичной команды.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.

Овечкин заявил, что ещё не вёл переговоров с «Вашингтоном» о продлении контракта
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