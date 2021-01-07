Тренировочная база «Кэпиталз» закрыта из-за комендантского часа в столице США

В Вашингтоне и его окрестностях ввели комендантский час в 18:00 по местному времени, после того как 6 января в США начались беспорядки у здания Капитолия. Вследствие этого тренировочная база «Вашингтон Кэпиталз» была закрыта, сообщается в официальном «твиттере» базы.



Десятки сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий, когда там проходило заседание по утверждению победы на выборах Джо Байдена. Члены Сената и Палаты представителей были вынуждены эвакуироваться и надеть противогазы, когда участники беспорядков ворвались в офисы и залы палаты. Один человек получил пулевое ранение и позже скончался.



Тренировочная база «Кэпиталз» находится всего в нескольких милях от места беспорядков, поэтому было принято решение досрочно закрыть её из-за комендантского часа начиная с 18:00. База выполнила приказ через несколько минут после 18:00.



Напомним, среда стала третьим тренировочным днём «Вашингтона». Команда дважды выходила на лёд: утром и днём. В этот день Здено Хара впервые тренировался с «Кэпиталз».

Здено Хара провёл первую тренировку в «Вашингтоне»