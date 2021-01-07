Супруга Малкина: думаю, будь рядом с Евгением девочка помягче характером, он бы её подавил

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поделилась подробностями отношений с мужем.



«Если честно, в самом начале отношений с Евгением я просто не понимала, насколько всё это серьёзно для нас обоих и как скажется на моём образе жизни. Но процесс налаживания быта произошёл очень плавно. Пришлось ли чем-то жертвовать? Конечно. У нас если папа днём спит, значит, мы все спим с ним вместе. Если день матча — весь распорядок дня так или иначе подстроен под Евгения. Но поначалу было сложно. Я до 16 лет росла единственным ребёнком в семье, привыкла, что все концентрируются на мне и моих интересах.



Ломать себя было тяжело? Не слишком. Я прежде всего хотела сделать всё возможное, чтобы Евгению было комфортно рядом со мной, чтобы у нас была крепкая семья. Безусловно, мне повезло: наш брак сложился по любви, у нас хороший доход. Мы неплохо притёрлись друг к другу, как мне кажется. Но в целом это непросто. Иногда думаю: будь рядом с мужем девочка помягче характером, он бы её подавил», — приводит слова Кастеровой RT.

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