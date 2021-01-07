Тоффоли: Романов заканчивает все силовые приёмы, у него надо выгрызать свободный лёд

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли поделился мнением о российском защитнике команды Александре Романове.



«Он каждый раз выкладывается на сто процентов. Даже во время небольших упражнений можно увидеть, как он выкладывается на полную, заканчивает все силовые приёмы. У него надо выгрызать свободный лёд», — приводит слова Тоффоли пресс-служба команды.



Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. В составе молодёжной сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира. В межсезонье подписал контракт новичка с канадским клубом НХЛ.



В минувшем сезоне Романов защищал цвета ЦСКА. Игрок в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности «+21» и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

Александр Романов тренируется в третьей паре защитников «Монреаля»