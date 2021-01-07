Раск: я не собираюсь играть где-нибудь ещё, кроме «Бостона»

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск рассказал о жизни вне «пузыря» и о будущем в команде.



«Решение покинуть «пузырь» было трудным, но вместе с тем и простым. Я знал, что в то время для меня важнее было быть дома. Так что с этим было легко жить. С другой стороны, ты находишься дома, зная, что можешь быть там, ты должен играть там. Так что тяжело смотреть матчи. В этот момент твоя голова разрывается, когда знаешь, что находишься в правильном месте — дома, но опять же, ты должен быть в «пузыре» и останавливать шайбы. Так что несколько недель было тяжело.



В возвращении в команду нет проблем. Мы были на связи в течение всего лета и обсуждали с товарищами по команде всё, что происходит в жизни. Больше проблем не будет.



Мой контракт заканчивается в конце сезона? В мире хоккея всё вверх дном. Я уверен, что у генерального менеджера Дона Суини много дел… Мне нравится то, где мы сейчас находимся.



Если переговоры по контракту состоятся в течение сезона, пусть будет так… Моя главная цель — правильно начать сезон.



Сомнительно ли моё будущее в «Бостоне»? Нет. Я не собираюсь играть где-нибудь ещё, кроме «Брюинз», — приводит слова Раска Boston.com.

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