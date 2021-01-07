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Капризов — о переезде в США: уже купил пельмени, ещё и шпроты раздобыл

Капризов — о переезде в США: уже купил пельмени, ещё и шпроты раздобыл
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об адаптации в США.

«В основном я после тренировок сижу дома. Максимум — могу съездить в магазин, купить продукты. Поначалу и в квартиру было нужно что-то приобрести. А в остальном — ничего такого.

Переезд получился намного легче, чем ожидалось. Мне помогли обжиться, снять квартиру. Я даже тут успел познакомиться с русскими. Показали и российские, и украинские магазины. Уже купил пельмени, валяются дома в морозилке. Ещё и шпроты раздобыл. Так что тут можно найти любую родную еду. Вдобавок нас и на стадионе вкусно кормят, поэтому я редко куда езжу.

Но тут нужно пробежаться по торговым центрам. Сейчас начнутся официальные матчи, мне надо купить костюмы. Я с собой взял мало вещей из России», — приводит слова Капризова пресс-служба НХЛ.

Капризов: со спокойной душой уехал из России в НХЛ. Давно был к этому готов
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