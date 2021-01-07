Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин способен стать игроком, забивающим 20-30 голов за сезон

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением о российском нападающем Василии Подколзине.



«В нём сочетаются размеры тела (92 кг, 192 см. — Прим. «Чемпионата»), сила и хоккейный ум. Он играет в стиле тяжёлого форварда, где всегда будет первым на шайбе. Мы думаем, что, когда Подколзин присоединится к нашему клубу, он будет в нашей первой девятке нападающих, но Василий будет развиваться, чтобы стать игроком первых двух звеньев, способным забивать 20-30 голов в год", — приводит слова Беннинга пресс-служба НХЛ.



Кроме того, генеральный менеджер «Кэнакс» сказал, что с нетерпением ждёт того дня, когда Подколзин присоединится к ним. Тем не менее после МЧМ-2021 10-й номер драфта НХЛ-2019 вернётся в СКА, с которым у него контракт до 30 апреля 2021 года.



Нападающий СКА на МЧМ-2021 набрал 4 (2+2) очка в семи матчах. При этом три из четырёх результативных действий Василий произвёл во встрече со сборной Австрии.

Николишин: главное разочарование МЧМ — Подколзин. Как капитан он провалил турнир