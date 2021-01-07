Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин способен стать игроком, забивающим 20-30 голов за сезон

Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин способен стать игроком, забивающим 20-30 голов за сезон
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением о российском нападающем Василии Подколзине.

«В нём сочетаются размеры тела (92 кг, 192 см. — Прим. «Чемпионата»), сила и хоккейный ум. Он играет в стиле тяжёлого форварда, где всегда будет первым на шайбе. Мы думаем, что, когда Подколзин присоединится к нашему клубу, он будет в нашей первой девятке нападающих, но Василий будет развиваться, чтобы стать игроком первых двух звеньев, способным забивать 20-30 голов в год", — приводит слова Беннинга пресс-служба НХЛ.

Кроме того, генеральный менеджер «Кэнакс» сказал, что с нетерпением ждёт того дня, когда Подколзин присоединится к ним. Тем не менее после МЧМ-2021 10-й номер драфта НХЛ-2019 вернётся в СКА, с которым у него контракт до 30 апреля 2021 года.

Нападающий СКА на МЧМ-2021 набрал 4 (2+2) очка в семи матчах. При этом три из четырёх результативных действий Василий произвёл во встрече со сборной Австрии.

Николишин: главное разочарование МЧМ — Подколзин. Как капитан он провалил турнир
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021