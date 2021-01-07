Барабанов: большой плюс, что в «Торонто» есть русские ребята. Вопросы решаются без проблем

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов поделился впечатлениями от города и от соотечественников в команде.



«Пока не было локдауна, мы с женой успели сходить в Каса Лому (неоготический замок, возведённый в начале прошлого века в Торонто. — Прим. «Чемпионата»). Там нам очень понравилось. Еще ездили на Ниагарский водопад. Ходили в Художественную галерею Онтарио. Побывали в паре классных ресторанов, делали шопинг. В общем, интересно проводили время.



Ну, а теперь в Торонто локдаун, и всё закрыто. Я сижу дома, только выхожу погулять с собакой, а ещё за продуктами. Матчи ещё не начались, и что будет дальше — посмотрим. Но я знаю, что город живет хоккеем, и, когда стартует сезон НХЛ, я прочувствую здесь незабываемую атмосферу.



Это большой плюс, что в команде есть русские ребята. И не только Михеев, но и Николай Антропов, который мне тоже помогает. Если что нужно — все вопросы решаются без проблем, и это для меня большой плюс. Но также мне нужно подтягивать свой английский, чем я сейчас и занимаюсь. Занимаюсь с учителем, больше общаюсь с ребятами в команде. Это очень важно, чтобы все схватывать на лету», — приводит слова Барабанова пресс-служба НХЛ.

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