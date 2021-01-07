Ларионов – об Арзамазове: вопрос в том, кто какой профессионал, а не кто чей родственник

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал слухи о том, что тренер по общей физической подготовке Филипп Арзамазов попал в сборную благодаря родственным связям с самим Ларионовым.
«Работа над физическим состоянием шла, как и всегда. Что касается Филиппа Арзамазова, то он много лет отработал в московском «Динамо». Поэтому в данном случае вопрос не о том, кто чей родственник, а о том, кто какой профессионал.
Мы не можем сейчас кивать в одну сторону, потому что у нас команда, в которой собраны квалифицированные специалисты. Здесь не может быть таких вопросов. Понятно, что поражение — это поражение тренеров. Игроки делали своё дело. Но в нашем понимании была проделана хорошая работа в необычное время. Говорить, что кто-то был не готов, не совсем правильно. Не думаю, что это нужно адресовать в сторону тренера по ОФП», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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