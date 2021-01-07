Амиров — о неудаче на молодёжном чемпионате мира: сборную России не хватало на весь матч

Нападающий молодёжной сборной России Родион Амиров подвёл итоги неудачного для команды МЧМ-2021.
«Тяжело сейчас что-то говорить, потому что не всё получилось из того, что хотели сделать. Конечно, сборная России ехала за золотом. И я скажу так: ни к одному из парней нет претензий по самоотдаче. Все старались, все боролись, но не получилось.
Говорят, что у нас были проблемы с физикой? На самом деле да. Были такие вещи, что нас не хватало на весь матч. Тренерский штаб сейчас будет разбираться, в чём дело. Возможно, что и эмоций не хватало.
Как так вышло, что никто из нас не вошёл даже в топ-15 бомбардиров чемпионата мира? Не знаю, в чём причины. Наверное, нам нужно было больше лезть на ворота и как-то по-другому действовать. Пока что мы не делали большого анализа. Сложно говорить.
Те ребята, которые смогут поехать на следующий чемпионат мира, получили большой опыт. Надеюсь, что они выиграют золото. У них всё для этого будет», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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