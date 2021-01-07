Ларионов: медаль — хорошая вещь, но не для нашего хоккея

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал, что приобрела команда после неудачи на МЧМ-2021.



«Могу ли я сравнить давление СМИ на меня как тренера и когда я был игроком сборной и НХЛ? В НХЛ так много не пишут о хоккее, как в России. Я не читал прессу, это не то, что отвлекает, надо трезво оценивать ситуацию, чтобы не впадать в эйфорию или депрессию. Просили и ребят. Эти вещи влияют на молодёжь, на их реакцию и восприятие. Мы уважаем труд российских журналистов, проблем или претензий никаких нет.



Нужно ли относиться к МЧМ как к обучению и смотреть, что вырастет из команды через 2-3 года? Скорее всего, так. Мы говорим о молодёжи, можем ставить высокие задачи, которые хотим выполнить не только мы, но и все остальные страны-участники. Не всегда получается. Не хочется ссылаться на тренеров других стран, которые тоже попадают в какие-то ситуации, не могут попасть в финал, полуфинал, вылетают на ранней стадии. Этот опыт был не лучшим, потому что не взяли медали. Хотя о медалях речь не стоит, мы хотели взять золото. Медаль — хорошая вещь, но не для нашего хоккея. Хотя хоккей вырос, прогрессирует, стал более конкурентоспособным. Для ребят это урок, это поражение должно сделать их сильнее», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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