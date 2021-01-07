«Авангард» и «Северсталь» назвали состав на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» и «Северсталь» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье. Встреча состоится сегодня, 7 января, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);

Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;

Береглазов — Чудинов, Ковальчук — Зернов — Буше;

Соловьёв — Гончаров, Дедунов — Семёнов — Толчинский;

Готовец, Комаров, Потапов — Каблуков — Хохлачёв.

«Северсталь»:

Шугаев (Рыбалкин);

Провольнев — Виттасмяки, Лишка — Берглунд — Морозов;

Макеев — Хабаров, Вовченко — Кодола — Петунин;

Адамчук — Лалонд, Капустин — Няттинен — Гераськин;

Кудако — Рогов, Гареев — Гуслистов — Думбадзе.