«Авангард» и «Северсталь» назвали состав на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» и «Северсталь» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье. Встреча состоится сегодня, 7 января, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;
Береглазов — Чудинов, Ковальчук — Зернов — Буше;
Соловьёв — Гончаров, Дедунов — Семёнов — Толчинский;
Готовец, Комаров, Потапов — Каблуков — Хохлачёв.
«Северсталь»:
Шугаев (Рыбалкин);
Провольнев — Виттасмяки, Лишка — Берглунд — Морозов;
Макеев — Хабаров, Вовченко — Кодола — Петунин;
Адамчук — Лалонд, Капустин — Няттинен — Гераськин;
Кудако — Рогов, Гареев — Гуслистов — Думбадзе.
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