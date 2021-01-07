«Нефтехимик» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба. В короткий выезд тренерский штаб Вячеслава Буцаева взял 25 хоккеистов.

Вратари: Евгений Иванников, Фёдор Коротаев, Артём Евпак;

Защитники: Роман Абросимов, Александр Брынцев, Александр Осипов, Михаил Сидоров, Отсо Рантакари, Кирилл Воробьёв, Алексей Волгин, Глеб Семёнов;

Нападающие: Никита Попугаев, Владимир Галузин, Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин, Йонас Энлунд, Андрей Чивилёв, Владислав Шутов, Марат Хайруллин, Либор Гудачек, Тимур Хафизов, Булат Шафигуллин, Тимур Шарифьянов, Рафаэль Бикмуллин, Брэндон Макмиллан.

Напомним, что «Нефтехимику» предстоит сыграть 8 января с ЦСКА, а 10-го — с подольским «Витязем».