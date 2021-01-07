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16-летний форвард «СКА-1946» Матвей Мичков получил «5+20» за толчок на борт

16-летний форвард «СКА-1946» Матвей Мичков получил «5+20» за толчок на борт
Хоккей / МХЛ 0
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16-летний нападающий молодёжного клуба «СКА-1946» Матвей Мичков был удалён до конца матча за толчок на борт защитника «Крыльев Советов» Максима Макарова. Инцидент произошёл на 6-й минуте матча регулярного чемпионата МХЛ, который завершился победой санкт-петербуржцев со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале МХЛ.

В нынешнем сезоне Мичков забросил 22 шайбы. Он является одним из лучших снайперов МХЛ. Форвард набрал 34 (22+12) очка в 35 матчах.

Молодой хоккеист в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде, где сборная России до 16 лет завоевала золото. Смог набрать 14 (9+5) очков, установив тем самым рекорд юношеских Олимпийских игр. Кроме того Матвей считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.

Мичков родом из Перми. В девятилетнем возрасте получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива», откуда в мае 2020 года перешёл в СКА.

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