«Локомотив» уверенно обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

«Локомотив» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

По два очка в составе победителей набрали Павел Красковский (1+1) и Денис Алексеев (0+2). Форвард хозяев Андре Петерссон реализовал буллит. Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале отразил 22 броска. Единственную шайбу у СКА забросил Миро Аалтонен.

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Это третье кряду поражение санкт-петербургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 января дома встретится в «армейском» дерби с ЦСКА, а «Локомотив» 9 января в Риге — с местным «Динамо».