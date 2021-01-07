«Локомотив» уверенно обыграл СКА в домашнем матче КХЛ
«Локомотив» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
По два очка в составе победителей набрали Павел Красковский (1+1) и Денис Алексеев (0+2). Форвард хозяев Андре Петерссон реализовал буллит. Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале отразил 22 броска. Единственную шайбу у СКА забросил Миро Аалтонен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третье кряду поражение санкт-петербургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 января дома встретится в «армейском» дерби с ЦСКА, а «Локомотив» 9 января в Риге — с местным «Динамо».
КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2021, четверг. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Красковский (Паскуале, Алексеев) – 37:32' (5x5) 2:0 Иванов (Пулккинен, Ландер) – 40:52' (5x4) 2:1 Аалтонен (Фантенберг, Ожиганов) – 45:58' (5x5) 3:1 Петерссон – 53:41' (бул) 4:1 Осипов (Красковский, Алексеев) – 57:39' (5x4)
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