Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» в гостях разгромила «Куньлунь», забросив 6 шайб

«Сибирь» в гостях разгромила «Куньлунь», забросив 6 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Юусо Пуустинен, который забил гол и отдал две результативные передачи. По два очка у «Сибири» набрали Александр Шаров (0+2) и Микаэль Руохомаа (0+2). Единственную шайбу у «Куньлуня» забросил Спенсер Фу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это пятое поражение китайского клуба в последних семи играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 12 января дома встретится со СКА, а «Куньлунь» 10 января в Хабаровске — с местным «Амуром».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2021, четверг. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 6
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ермаков (Пуустинен, Руохомаа) – 19:14' (5x5)   1:1 Фу (Локхарт, Вонг) – 36:26' (5x5)   1:2 Ушенин Вячеслав (Демидов, Йокипакка) – 37:25' (5x5)   1:3 Романцев (Шаров, Руохомаа) – 40:33' (5x5)   1:4 Саюстов (Шаров, Пуустинен) – 46:20' (5x5)   1:5 Пуустинен – 53:47' (5x5)   1:6 Комаров (Сетдиков, Чесалин) – 56:00' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021