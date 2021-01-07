«Сибирь» в гостях разгромила «Куньлунь», забросив 6 шайб

Новосибирская «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Юусо Пуустинен, который забил гол и отдал две результативные передачи. По два очка у «Сибири» набрали Александр Шаров (0+2) и Микаэль Руохомаа (0+2). Единственную шайбу у «Куньлуня» забросил Спенсер Фу.

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Это пятое поражение китайского клуба в последних семи играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 12 января дома встретится со СКА, а «Куньлунь» 10 января в Хабаровске — с местным «Амуром».