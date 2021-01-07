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Шайба Неколенко помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо» в гостях

Шайба Неколенко помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо» в гостях
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард гостей Архип Неколенко. Самым результативным игроком у «Металлурга» стал Тейлор Бек, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы у «Торпедо» забросили Михаил Варнаков и Иван Чехович.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 10 января дома встретится с челябинским «Трактором», а «Металлург» 9 января в Балашихе — с омским «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2021, четверг. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Варнаков (Белевич) – 01:46' (5x5)   1:1 Бек (Мартынов, Кошелев) – 13:03' (5x5)   1:2 Мозякин (Бек, Хольм) – 38:31' (5x5)   2:2 Чехович (Уайдман, Жафяров) – 40:43' (5x4)   2:3 Неколенко – 58:22' (5x5)
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