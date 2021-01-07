Шайба Неколенко помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо» в гостях

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард гостей Архип Неколенко. Самым результативным игроком у «Металлурга» стал Тейлор Бек, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы у «Торпедо» забросили Михаил Варнаков и Иван Чехович.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 10 января дома встретится с челябинским «Трактором», а «Металлург» 9 января в Балашихе — с омским «Авангардом».