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«Северсталь» проиграла «Авангарду» в гостевом матче КХЛ

«Северсталь» проиграла «Авангарду» в гостевом матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

По два очка в составе победителей набрали Оливер Каски (1+1), Сергей Толчинский (0+2) и Александр Хохлачёв (0+2). Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец отразил 21 бросок. У «Северстали» шайбы забросили Йоонас Няттинен, Никита Гуслистов и Игорь Гераськин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это пятое поражение череповецкого клуба в последних семи играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Северсталь» 10 января в Череповце — с ХК «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2021, четверг. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Буше (Каски, Толчинский) – 04:23' (5x3)   1:1 Няттинен (Капустин, Гераськин) – 09:46' (5x5)   1:2 Гуслистов (Гареев, Лалонд) – 17:47' (4x4)   2:2 Потапов (Хохлачёв, Готовец) – 22:40' (5x5)   3:2 Дедунов (Толчинский, Соловьёв) – 26:30' (5x5)   4:2 Каски (Хохлачёв, Секач) – 37:12' (5x4)   4:3 Гераськин (Няттинен, Лалонд) – 51:43' (5x5)
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