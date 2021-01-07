«Северсталь» проиграла «Авангарду» в гостевом матче КХЛ

Омский «Авангард» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
По два очка в составе победителей набрали Оливер Каски (1+1), Сергей Толчинский (0+2) и Александр Хохлачёв (0+2). Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец отразил 21 бросок. У «Северстали» шайбы забросили Йоонас Няттинен, Никита Гуслистов и Игорь Гераськин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это пятое поражение череповецкого клуба в последних семи играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Северсталь» 10 января в Череповце — с ХК «Сочи».
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