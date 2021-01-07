Патрис Бержерон назначен капитаном «Бостона»

Нападающий Патрис Бержерон стал 20-м капитаном в истории «Бостон Брюинз», сообщает официальный сайт НХЛ.

35-летний канадский нападающий заменил на этом посту защитника Здено Хару, который в статусе неограниченно свободного агента подписал контакт с «Вашингтон Кэпиталз».

Бержерон провёл в НХЛ 16 сезонов и всё время играл только за «Бостон». В минувшем сезоне он набрал в 62 матчах регулярного чемпионата 56 (31+25) очков при показателе полезности «+23». В 13 матчах плей-офф он забросил 2 шайбы и отдал 6 результативных передач.

Всего в НХЛ форвард провёл 1089 матчей и набрал 869 (352+517) очков при показателе полезности «+201» и 424 минутах штрафного времени. На драфте-2003 НХЛ он был выбран «Бостоном под общим 45-м номером.