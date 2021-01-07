Хартли: «Авангард» был вальяжен в большинстве? Мои парни просто не попали в ворота

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3).
«Обе команды боролись и сражались по-настоящему, обе команды заслуживают похвалы. Мы отлично провели второй период, а затем уверенно действовали в третьем. «Северсталь» — отличная команда, но наши ребята заслужили победу.
Вальяжно действовали в двойном большинстве в третьем периоде? Нет, я бы сказал, что мы очень уверенно действуем, и большинство у нас отлично работает. В том моменте, о котором вы говорите, мои парни просто не попали в ворота. У нас в целом здорово работают спецбригады, в этих компонентах я уверен.
У Шарипзянова примерно такая же ситуация, как у Покки, у Стася. Наши травмированные вернутся в течение нескольких недель, но я бы отметил, что эта ситуация — шанс для других ребят, и я пока доволен, как мы справляемся.
Я знаю Ковальчука, знаю, что от него можно ожидать. Между нами нет никаких секретов, он приехал в хорошей физической форме, и сейчас он демонстрирует желание сражаться, быть конкурентоспособным. Мы даём ему игровое время, чтобы он почувствовал хоккей в КХЛ, плюс он проявляет себя как лидер раздевалки», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 7 января 2021
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